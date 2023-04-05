إنفاذ يشرف على مزاد لمار الرياض لبيع 58 عقاراً

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أعلن مركز الاسناد والتصفية “إنفاذ” عن مزاد لمار الرياض العلني الإلكتروني لعرض 58 أرضاً تجارية سكنية بمدينة الرياض في كل من حي المونسية والقادسية، وذلك يوم الأربعاء 5 أبريل حتى 10 أبريل 2023م.

ويعرض المزاد عدداً من الأراضي والبلكات السكنية والتجارية النوعية؛ حيث تتميز بموقعها الإستراتيجي وقربها من طريق الأمير محمد بن سلمان بمسافة 350م، وطريق الدائري الشمالي بمسافة 600م، وجامعة الأميرة نورة بمسافة 9.4كم، واستاد الملك فهد 7.7كلم، كما يبلغ إجمالي المساحات للعقارات المطروحة للبيع أكثر من 130 ألف متر مربع.

ودعا “إنفاذ” الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه بزيارة صفحة المزادات عبر الرابط: infath.sa/auctions .

ويُعدُّ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مركزاً حكوميّاً مستقلاً، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، إذْ يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيّاً من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.