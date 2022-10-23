إنفاذ يشرف على 16 مزادًا لبيع أكثر من 300 عقار

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة 16 مزادًا علنيًا، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في الفترة ما بين 24 إلى 31 أكتوبر 2022م، تتنوع ما بين عقارات من أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وقصور وعمائر، وتعرض المزادات أكثر من 300 أصل من العقارات.

وتبدأ بمزاد مشراق الباطن الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بحفر الباطن، ثم مزاد أصائل الخرج الحضوري على 26 عقارًا في محافظة الخرج، ثم مزاد مشارف الجنوب الإلكتروني الذي 45 عقارًا في منطقة عسير ونجران وجازان، ثم مزاد أراضي الخير الإلكتروني الذي يعرض 30 عقارًا بمدينة الرياض، ثم مزاد ديار الخير الإلكتروني الذي يعرض 26 عقارًا بمكة المكرمة، ثم مزاد روشان الحضوري الذي يعرض 24 عقارًا بمحافظة جدة، ثم مزاد روشان الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات بجدة ومكة المكرمة، ثم مزاد عروس البحر الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بجدة ثم مزاد النور الحضوري والذي يعرض 23 عقارًا بالمدينة المنوّرة ثم مزاد بوابة طيبة الحضوري الذي يعرض 21 عقارًا بالمدينة المنوّرة ثم مزاد نجوم نجد الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات بمنطقة الرياض، ثم مزاد الساحل الغربي الإلكتروني الذي يعرض 15 عقارًا بمحافظة جدة، ثم مزاد لؤلؤة طابة الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارًا بالمدينة المنوّرة، ثم مزاد الدانة الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارًا بالأحساء، ثم مزاد الجود الإلكتروني والذي يعرض 10 عقارات في مدينتي تبوك وتيماء، ثم مزاد كنوز الهجرة الإلكتروني الذي يعرض 57 عقارًا بمحافظة جدة.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.