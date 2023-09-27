“إنفاذ” يعتمد المنصة السادسة والسابعة لإقامة المزادات الإلكترونية والهجين

المناطق_واس

اعتمد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” منصتي (وصلت ودار المزادات) لإقامة المزادات الإلكترونية تحت إشرافه، حيث تعدّ هاتين المنصتين السادسة والسابعة من المنصات الإلكترونية المعتمدة بإقامة المزادات الإلكترونية على الأصول المسند تصفيتها إلى المركز بما يتوافق مع قواعده ولوائحه؛ متيحاً بذلك لوكلاء البيع المعتمدين من قبل المركز البدء في التعاقد مع منصتي (وصلت ودار المزادات) لإقامة المزادات.

وأثبتت هذه المنصات إسهامها في رفع جودة التسويق والبيع لوكلاء البيع، كذلك أتاحت الوصول لشريحة أكبر من الراغبين في الشراء للمشاركة في المزادات من أي مكان، حيث وفرت هذه المزادات الإلكترونية فرص أعمال لمطوري منصات المزادات الإلكترونية بشكل مستمر، وذلك يعد ضمن خطة المركز للتحول الرقمي بما يخدم سوق التصفيات القضائية، مما يسهم في تقديم الحلول المواكبة للتقدم التقني الذي تشهده المملكة تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.

وتعد وسيلة أساسية في إقامة المزادات الإلكترونية، والمزادات المدمجة التي تتيح خياري المزايدة الإلكترونية أو الحضورية بحسب رغبة المستفيدين؛ لضمان مشاركة أعلى والاستفادة من أتمتة عمليات التسجيل والمزايدة وتوثيقها بهدف تحقيق أعلى قدر من الشفافية وكفاءة التشغيل.

وتتيح المنصات عدة خيارات منها تسجيل المشتري وشحن مبلغ “العربون” عوضًا عن إحضار شيك مصدّق، وخيارات استعراض الأصول وفرزها بحسب المنطقة والمدينة أو نوع العقار أو المنقول، ثم المزايدة ومتابعة المزاد من أي مكان وفي أوقات مرنة بواسطة الحاسب المحمول أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية لتضمن لك تجربة فعالة ومريحة مبنية على الدقة والوضوح.