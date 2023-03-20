“إنفاذ” يعلن بيع أرض تاج الياسمين بنحو 1.2 مليار ريال

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حقَّق مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» نجاحًا كبيرًا في الإشراف على مزاد تاج الياسمين النوعي والمميز، الذي عُرِضَت فيه أرض الياسمين التي تجاوزت مساحتها الإجمالية 360 ألف مترمربع، وبيعت بقيمة إجمالية بلغت (1,190,273,186,33) ريالًا شامل السعي والضريبة، حيث تنافس نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والصناديق الاستثمارية والمهتمين بالقطاع العقاري على هذا المزاد، وذلك في المزاد العلني الحضوري الذي أُقيم اليوم بمدينة الرياض.

وأثنى الرئيس التنفيذي للمركز حسين الحربي على الجهود المبذولة من شركاء المركز من المنشآت المختصّة بتقديم خدمات البيع التصفية، وأكدَّ أهميتها في تحقيق هذا النجاح الباهر، موضحًا أهمية دور المركز الكامن في الإشراف على مزودي الخدمات فيما يخص أعمال البيع والتصفية للأصول أو التركات أو المساهمات أو غيرها من الأموال المسندة إلى المركز؛ حيث بلغ إجمالي الأصول التي تم تصفيتها خلال عامي 2021 و 2022م أكثر من 5000 عقارٍ بمختلف مناطق ومدن المملكة، وتجاوز إجمالي الحقوق المستردة 12 مليار ريال، ويعدُّ مزاد تاج الياسمين اليوم، استكمالًا لقصص نجاحاته في تسريع استيفاء الحقوق.

ويُعدُّ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» مركزًا حكوميًّا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030،إذْ يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.