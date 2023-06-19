إنفاذ يقيم 16 مزادًا علنيًا لتصفية وبيع أكثر من 200 عقارٍ بمناطق المملكة

المناطق_الرياض

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 16 مزادًا علنيًا, وذلك في الفترة ما بين 18 إلى 21 يونيو 2023م، وتتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 224 عقارًا متنوعًا ما بين سكني، وتجاري، وزراعي وصناعي، وتقع في 9 مناطق مختلفة في المملكة.

وتبدأ بـ37 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات أصالة القويعية، وخزامى رماح، وتوليب الإلكتروني، وبرايت الحضوري، ثم 53 عقارًا بمنطقة الحدود الشمالية في مزاد درة عرعر الإلكتروني، وكنوز القريات الحضوري، و6 عقاراتٍ بمنطقة الجوف في مزاد الوسم الإلكتروني، ثم 54 عقارًا بمنطقة القصيم في مزاد مودة وسعف الإلكتروني، ومزاد إخاء الهجين، و36 عقارًا في منطقة الشرقية في مزاد عقارات الأحساء، و استثمارات الدمام، ومساكن الخبر الإلكتروني، و17 عقارًا في منطقتي عسير ونجران في مزاد واحة الجنوب 2 الإلكتروني، ثم 13 عقارًا بمنطقة المدينة المنورة في مزاد مشارف طيبة الحضوري، وأخيرًا 20 عقارًا بمنطقة حائل في مزاد أريج حائل الحضوري.