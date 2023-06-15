أبرز الموادالاقتصاد

إنفاق 11.6 مليار ريال عبر نقاط البيع

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 يونيو 2023 - 12:13 صباحًا

المناطق-متابعات

كشف البنك المركزي السعودي “ساما”، إنفاق سكان المملكة 11.6 مليار ريال عبر 173.9 مليون عملية عبر نقاط البيع، خلال الفترة من 4 – 10 يونيو الجاري.

وأنفق المستهلكون 1.7 مليار ريال في المطاعم والمقاهي، و1.7 مليار في الأطعمة والمشروبات، و1.9 مليار على أوجه إنفاق أخرى، و1.2 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و739.4 مليون ريال على محطات الوقود.

كما أنفقوا 785.4 مليون ريال على الملابس والأحذية، و764.4 مليون ريال على الصحة، و348.2 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، فيما أنفق المستهلكون 202.2 مليون ريال على التعليم، و697.5 مليون ريال على النقل، و249.3 على المجوهرات.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 يونيو 2023 - 12:13 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى