إنفاق 11.6 مليار ريال عبر نقاط البيع

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كشف البنك المركزي السعودي “ساما”، إنفاق سكان المملكة 11.6 مليار ريال عبر 173.9 مليون عملية عبر نقاط البيع، خلال الفترة من 4 – 10 يونيو الجاري.

وأنفق المستهلكون 1.7 مليار ريال في المطاعم والمقاهي، و1.7 مليار في الأطعمة والمشروبات، و1.9 مليار على أوجه إنفاق أخرى، و1.2 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و739.4 مليون ريال على محطات الوقود.

كما أنفقوا 785.4 مليون ريال على الملابس والأحذية، و764.4 مليون ريال على الصحة، و348.2 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، فيما أنفق المستهلكون 202.2 مليون ريال على التعليم، و697.5 مليون ريال على النقل، و249.3 على المجوهرات.