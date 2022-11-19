إنفانتينو: مونديال قطر2022 سيكون النسخة الأفضل

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، أنه ليس سهلا كل يوم نتلقى انتقادات، وأنا واثق ومتأكد أن مونديال قطر2022 سيكون النسخة الأفضل.

وقال رئيس الفيفا على غرار المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مونديال العالم الذي سينطلق غدًا في العاصمة القطرية “الدوحة”، أن الأمر ليس سهلًا، كل يوم نتلقى انتقادات، لا أعرف لمدة 20 سنة كيف تحملوا كل هذه الانتقادات.

وأضاف: “نحاول الآن، وقطر تحاول أن تخرج بأفضل نسخة لكأس العالم وستكون هذه الكـــــرة السحرية لأن هذه ما يريده الناس ما يريده العالم، لذلك أشكر كل من انخرطوا في ذلك، فهناك أكثر مائة ألف شخص يحملون على عاتقهم مليون ونصف مشاهد.

وأكمل: “الناس هنا يريدون أن لا يخاطرون بآمنهم وسلامتهم وغذائهم ونظافنتهم وكلهم فخورين بذلك وأنا أشكرهم”.