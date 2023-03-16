إنفانتينو يكشف خططه المقبلة بعد فوزه برئاسة الفيفا

بدأ جياني إنفانتينو خطابه الافتتاحي في مؤتمر الفيفا، مستذكرا الإبادة الجماعية المروعة التي حدثت في رواندا قبل سنوات، كما أراد أن يدرك ما فعلته رواندا كدولة والتشابه مع وصوله إلى رئاسة الفيفا، بعد أن كان على وشك المغادرة في زيارة للدولة الأفريقية.

وقال في خطابة: “لقد وعدت وقلة قليلة من صدقوني بأننا سننظم أفضل بطولة لكأس العالم وقد فعلنا ذلك، في ملاعب ممتازة وبنية تحتية مثالية، ولم يكن هناك أي حوادثـ حيث كانت بـــطولة ســــلمية للغاية، و تركت إرث مهم للغاية في قطر”.

وأضاف:”بما في ذلك حقوق الإنسان حدث الشيء نفسه مع كأس العالم للسيدات في فرنسا لقد وعدنا بأن نجعل فيفا أقوى لأنك لا تعرف أبدًا متى يمكن أن يحدث شيء ما توقف العالم بســــــبب الجوع وبفضل الوضع القوي لـ فيفا كان وضعت في خطة دعم بقيمة 1500 مليون دولار قيد التنفيذ”.

وأكمل: “ساعدت كرة القدم على البقاء، وليس كرة القدم الاحترافية ، الجميع، وراجعة الوعود التي تم الوفاء بها، لقد وعدتهم أيضًا أننا سنستعيد ثقة الرعاة وأجهزة التلفزيون وفعلنا ذلك بمبلغ 7500 مليون دولار في خضم الوباء”.

وأوضح: “لدى الفيفا ثقة الجميع احتياطيات الفيفا حاليًا تبلغ 4000 مليون دولار، وهي مخصصة لكرة القدم لقد وعدت بزيادة برامج تطوير كرة القدم وقد قدمناها، ومن المهم أن تكون حوكمة الفيفا أفضل بكثير”.

وواصل: “لقد وعدنا بذلك، يتم التحقيق في كل دولار يتم استثماره من قبل هيئة مستقلة أعــــادت الولايات المتحدة 200 مليون دولار، سرقها القادة الفاسدون يؤمن السياسيون بنا كما أصررنا على تغيير نظام النقل”.

وأشار: ” في كل مرة كان هناك توقيع، كانت الشرطة تنظر وترى الأشياء ليس من الطبيعي في سوق أنفقوا 7000 مليون دولار في التحويلات و 700 مليون في العمولات و 70 مليون فقط ذهبوا إلى تطوير كرة القدم”.

حان وقت تقنية VAR، حيث علق: “تم تغيير تقويم المباريات الدولية حتى عام 2030صحة لاعبي كرة القدم محمية، الآن هناك وقت لتحليل ما إذا كان هذا هو الأفضل لقد طبقنا تقـــنية VAR، والآن يظهر ضوء VAR بأربع كاميرات”.

ونوه: “نحن نختبر جهازًا جديدًا التسلل القياسي لصالح المهاجم نسعى إلى جعل كرة القدم أكثر جاذبية لكل من يشاهدها في النهاية، ما وعدنا به دائمًا هو العمل بأمانة لحماية الاتحادات وكذلك الجماهير، لا يجب أن ننسى أبدًا أن كرة القدم هو سلام وفرح ويوحد العالم كله “.

حان الوقت لنعد بالإنجازات للأربع سنوات القادمة

حان وقت الوعود للسنوات الأربع القادمة: “سنبدأ في لعب أفضل كأس عالم للسيدات في التاريخ في عام 2023، وأيضًا أفضل بطولة للرجال في عام 2026 لأنها ستنتقل من 32 إلى 48 فريقًا، مع 104 مباراة، ستكون الأكثر شمولاً على الإطلاق كأس ​​العالم للأندية كل أربع سنوات اعتبارًا من عام 2025”.

وأكمل: “من غير المعروف مكانها، ولكن سيتم لعبها نحن بحاجة إلى إنشاء مسابقات لتنمو ستكون هناك أيضًا كأس العالم للأندية للسيدات وستكون هناك أيضًا بطولة صغيرة مع أبطال كل اتـــحاد “.

المزيد من البطولات للشباب

أعلن إنفانتينو تغييرات في الفئات الدنيا: “كأس العالم تحت 17 سنة ستقام كل عام وليس كل سنتين. لكل من الرجال والنساء لا نريد أن تضيع الأجيال نحن نفكر في إنشاء مهرجان لأقل من 15 عامًا، هناك أيضًا خطة المواهب الخاصة”.

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