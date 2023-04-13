إنقاذ امرأة قضت يومين في سيارتها داخل الماء بتكساس

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أنقذ رجال الشرطة امرأة على قيد الحياة بعد يومين من بقائها داخل سيارتها التي غرقت في بحيرة بولاية تكساس الأمريكية.

واكتشف أحد الصيادين السيارة التي كانت مغمورة بالمياه ويظهر منها سقفها فقط، وعندما حاول رجال الشرطة وعمال الهدم إخراجها تفاجأوا بمشاهدة امرأة تتحرك داخلها.

وأشارت الشرطة إلى أنه لم يتضح الوقت الذي أمضته السيدة في البحيرة، لكن مصادر محلية قالت إنها حوصرت في سيارتها طوال يومين، ولم يتم الإعلان عن هوية السيدة وظروف اختفائها.

وتم نقل السيدة إلى مستشفى محلي، حيث تم التعرف عليها كشخص مدرج بين عداد المفقودين، من قبل قسم شرطة لونغفيو في تكساس، فيما لم تُعرف بعد ظروف اختفائها.

كما أكد مكتب شريف مقاطعة ماريون عدم عثورهم على أي شيء مريب حول كيفية وصول الجيب إلى البحيرة، والذي كان على بعد 40 قدماً من منحدر للقوارب.