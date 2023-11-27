“إنقاذ جوي” لطفل تعرض لـ”لدغة سامة”

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تدخّلت فِرَق الإسعاف الجوي لإنقاذ طفل تعرّض للدغة سامة فقد على إثرها الوعي، في منطقة جبلية وعرة، حيث تم إخلاؤه إلى مستشفى الملك فهد بجازان لإكمال الخطة العلاجية.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر قد تلقت بلاغاً عن حالة الطفل من والده، وتعذر وصول الفِرَق الإسعافية إليه بداية الأمر نظراً لطبيعة المنطقة، لكنها تمكنت لاحقاً من الوصول للموقع.

وتمت الاستعانة بالإسعاف الطائر، وبالتعاون مع فِرَق الدفاع المدني والجهات الأمنية المختصة، جرى التعامل مع الحالة وتقديم الخدمات الإسعافية الأولية للطفل بالموقع، ومن ثَمّ نُقل إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان.