إنقاذ حياة إنسان رسالة السعودية العالمية للمجتمعات المنكوبة

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تواصل المملكة مد يد العون للمجتمعات المنكوبة والمتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إنسانية وإغاثية تخفف من معاناتها لتعيش حياة كريمة دون تمييز أو تفرقة، من خلال مبادرات ومساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعديد من الدول.

مبادرات إغاثية

ومن مبادرات المركز أكثر من 2800 مشروع منجز وقيد التنفيذ حتى نهاية فبراير الماضي بتكلفة إجمالية تجاوزت 6 مليارات دولار لأكثر من 90 دولة مستفيدة، في وقت يعمل فيه مركز الملك سلمان بفعالية تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية وقت حدوثها.

ويعمل مركز الملك سلمان في مجالات عدة، أهمها الأمن الغذائي والإيواء والتعليم والصحة والخدمات اللوجيستية، وهي المساعدات التي قدمها مركز الملك سلمان في أعقاب الزلزال العنيف الذي تعرضت له سوريا وتركيا في استجابة عاجلة للعمل الإنساني بالبلدين.

واليوم تقوم المملكة بإرسال جسورٍ جوية وبحرية لتقديم مساعدات طبية وغذائية وإيوائية للأشقاء في السودان لتخفيف آثار المعاناة التي يواجهونها، في رسالة واضحة للعالم بدور المملكة في إغاثة الملهوف والمحتاجين بلا حدود وعطاء وبلا ثمن.

أهداف سامية

ويعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة، تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية و المحلية في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية.