إنقاذ حياة ثلاثيني تعرض لإصابة خطرة في البطن بجازان

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تمكن فريق الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية بمستشفى صبيا من إنقاذ حياة شاب ثلاثيني مصاب بإصابة نافذة في البطن تسببت في تهتك الوريد الحرقفي الأيسر الظاهر والباطن والمشترك.

وفي التفاصيل ذكرت الصحة في جازان بأن المصاب حضر لقسم الطوارئ مصابًا بنزيف جراء إصابته بإصابة نافذة في البطن.

وأضافت بأن الفريق الطبي بقيادة د, حسين القاصر استشاري جراحة عامة ود. مصطفى جلال إستشاري تخدير ود. غازي النابلسي استشاري جراحة الأوعية الدموية والمشاركين د. محمد رضا و د. بليغ عمر ود. نورة دريب ود. مولود بن شرقي قام على الفور بإجراء عملية جراحية استكشافية للبطن تم من خلالها عمل قص وتوصيل للأمعاء الدقيقة وإيقاف النزيف الناتج عن تهتك الوريد الحرقفي الأيسر الظاهر والباطن والمشترك، وذلك عن طريق ربط الأوردة وإدخال المريض للعناية المركزة حتى تحسن حالته وتماثله للشفاء ومغادرته المستشفى وهو بصحة جيدة.

يذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى صبيا العام استقبل 77932 مراجعا خلال النصف الأول من العام 2023م .