إنقاذ حياة حاج إيراني بعد إجراء عملية قلب مفتوح بالمدينة الطبية في مكة

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نجح مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي -ولله الحمد- في إنقاذ حياة حاج إيراني في العقد السادس من العمر قدم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ عقب تعرضه لجلطة قلبية حادة بسبب تضيق وانسداد في الشرايين التاجية.

وبينت وزارة الصحة أن المدينة الطبية استقبلت الحالة للمريض وهو يعاني من ألم شديد بمنطقة الصدر وتم على الفور إجراء الفحوصات اللازمة والتحاليل والأشعة المقطعية وأشعة الإيكو وإجراء قسطرة قلبية تشخيصية والتي أظهرت نتائجها وجود ضيق وانسدادات في الشرايين التاجية غير قابلة للتوسيع بالقسطرة القلبية مما استلزم ضرورة التدخل الجراحي العاجل.

وأبانت أن الفريق الطبي المكون من جراحي القلب وفريق التخدير والتمريض قرر القيام بعملية قلب مفتوح وعمل جراحة ترقيع الشرايين التاجية تكللت بالنجاح ولله الحمد حيث استغرقت ٥ ساعات، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة ومتابعة حالته لحين استقرارها وتم بعد ذلك نقله للتنويم وتماثل للشفاء تمهيدًا لعودته وإكمال نسكه وهو بأتم الصحة والعافية.

يذكر أن مركز صحة القلب بالمدينة الطبية يتميز بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية.