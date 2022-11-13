إنقاذ حياة شخص تعرض لعضة بليغة في عنقه من جمل بالقصيم

تمكنت الفرق الطبية المتخصصة في مستشفى النبهانية العام بمنطقة القصيم من إنقاذ حياة شخص؛ بعد تعرضه لعضة بليغة في عنقه من جمل.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المصاب الذي يبلغ من العمر 37 عاماً جرى إسعافه إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من إصابة بالغة وجروح في عنقه مع احمرار الجلد الأمامي للعنق، وتبدل في الصوت، وفقدان حاسة الكلام؛ إثر تعرض حباله الصوتية للضغط أثناء العض.

ونوه إلى أن الفريق الطبي تأكد من سلامة حنجرة المصاب وفقرات العمود الفقري، وعودة الصوت بشكل طبيعي؛ ومن ثم أمر بخروجه مع المتابعة في العيادة المختصة بالمستشفى.