إنقاذ حياة عشرينية عبر الإخلاء الطبي في “سعود الطبية”

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تمكّن أطباء جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية بمدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إنقاذ حياة عشرينية، تم نقلها من خارج الرياض عبر الإخلاء الطبي

بعد خضوعها لإجراء عملية تكميم المعدة التي ترتب عليها حدوث مضاعفات صحيّة.

وأكّد الفريق الطبي المعالج للحالة أنه فور وصول المريضة تم إجراء الفحوصات والتحاليل والتصوير الطبي اللازم وتبيّن وجود تسريب وتجمع سوائل بالبطن، وسوء حالة المريضة الصحية،

وعدم استقرار العلامات الحيوية، مما استوجب التدخل الجراحي العاجل، عبر إجراء عملية دقيقة وناجحة باستخدام المنظار العلاجي، تم فيها عمل ثلاث فتحات جراحية في منطقة البطن بمقدار 1 سم لكل فتحة، لإزالة الالتصاقات، وسحب الصديد من البطن، ووضع أنابيب للتصريف وتحديد المشكلة ومنطقة التسريب، وبعد ذلك تم وضع دعامة من خلال المنظار عن طريق الفم.

وأضاف الفريق المعالج، أنه تم بعدها نقل المريضة لقسم العناية المركزة لمتابعة المرحلة العلاجية من قبل الأطباء والتمريض لحين استقرار الحالة وخروجها من المستشفى بالسلامة

-بإذن الله-.

وأشار أنه تم التعامل مع الحالة خلال وقت قياسي، وفق ما تقدمه مدينة الملك سعود الطبية من خدمات متخصصة للاستجابات السريعة، وفق أحدث التقنيات وأعلى الإمكانيات، وبوجود

كوادر مؤهلة ومتخصصة.

الجدير بالذكر أن مدينة الملك سعود الطبية أجرت العام الماضي 2022م أكثر من 17 ألف عملية جراحية منها 9 آلاف عملية طارئة تمت خلال الفترة نفسها.