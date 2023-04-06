إنقاذ حياة معتمرة إندونيسية توقف قلبها بمطار المدينة

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أنقذت الفرق الطبية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حياة معتمرة من الجنسية الإندونيسية بعد تعرضها لحالة إغماء وتوقف القلب.

واستقبلت فرق مركز المراقبة الصحية بالمطار المعتمرة البالغة من العمر 78 عاماً، وهي في حالة غياب تام عن الوعي وتوقف للتنفس تبعه توقف في نبضات القلب أثناء تواجدها في صالات المغادرة الدولية.

وبدأ الفريق الطبي الإنعاش القلبي الرئوي للحالة على الفور، حيث عادت الدورة الدموية التلقائية والنبض وارتفعت نسبة الأوكسجين في الـدم إلى 90%، وذلك بعد 3 دورات من الإنعاش.

واستكمل الفريق الطبي الفحوصات الطبية اللازمة للحالة بعد استقرار حالتها الصحية، كما تم تقديم الرعاية الطبية وإكمال الخطة العلاجية لها.