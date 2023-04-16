إنقاذ 3 عائلات علقت بتجمُّع للمياه بحائل ومباشرة احتجاز مركبات بالرياض

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تمكّنت فِرَق الدفاع المدني بمنطقة حائل من إنقاذ 3 عائلات علقت في تجمع للمياه أمام منازلها، كما باشر الدفاع المدني بالرياض حالة احتجاز مركبات في محافظة عفيف.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، أن العائلات التي جرى إنقاذها بحائل علقت في تجمُّع للمياه أمام منازلها بحي الزهرة بعد هطول الأمطار.

وأضافت المديرية، أن الدفاع المدني بالرياض يباشر بلاغات احتجاز مركبات بعد هطول الأمطار في عفيف، لافتاً إلى عدم وجود إصابات.

وتشهد عدد من مناطق المملكة مؤخراً حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بسيول ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.