إنهاء معاناة سبعيني من انسداد معوي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

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تمكن فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 72 عاما , كان يعاني من الاستفراغ المتكرر تسبب في ضعف حالته الصحية مما أدى إلى نقص كبير في الوزن لديه .

وفي التفاصيل أوضح الفريق الطبي أن المريض راجع المستشفى , وتم اجراء له الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة التي أظهرت أن لديه ضيق شديد في الاثني عشر , وأن المريض بحاجة الى عملية جراحية يتم خلالها استئصال جزء منطقة الانسداد وإعادة توصيل بين الاثني عشر والأمعاء الدقيقة . إلا أن الإمكانات والتجهيزات الحديثة وتوفر كوادر طبية سعودية مؤهلة على أعلى مستوى تم بحمد الله إجراء عملية دقيقة ناجحة باستخدام تقنيات المنظار المتطور حيث تم توسيع منطقة الانسداد دون الحاجة الى استئصال للجزء المتضرر كمرحلة أولى يتبعها عدة جلسات توسيع , وبين الفريق الطبي أن حالة المريض الصحية جيدة ولله الحمد حيث أصبح مقدوره تناول طعام معين من الأكل , وسوف يتم استكمال مراحل العلاج للمريض حتى يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي بإذن الله .

جدير بالذكر أن عدد عمليات المناظير التي أجراها مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في عام 2022م بلغ ( 1400 ) عملية .