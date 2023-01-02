إنهاء معاناة مريضة تعاني من تشوه بالعمود الفقري بمستشفى عسير المركزي

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تمكّن فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة الدكتور شاكر الشهري استشاري جراحات العمود الفقري المعقدة والأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الملك خالد وبمشاركة الدكتور عبد الله قداح استشاري جراحة العمود الفقري والدكتور جهاد محسن استشاري جراحة العمود الفقري والدكتور اسماعيل البشري طبيب مقيم جراحة مخ وأعصاب من إنهاء معاناة مريضة في العقد الرابع من العمر تعاني من آلام مزمنة بأسفل الظهر مع تنمل بالأطراف السفلية وعند مراجعتها لعيادات جراحة العمود الفقري بالمستشفى تم عمل الفحوصات اللازمة وتشخيص حالتها (بمتلازمة الظهر المسطح) تؤدي لتشوه بالعمود الفقري يتلاشى فيه الانحناء الطبيعي للعمود الفقري.

حيث أجريت للمريضة عملية تثبيت وتصحيح كامل لفقرات العمود الفقري من الفقرة الصدرية العاشرة وصولاً إلى الحوض وقد تم استعادة الانحناء الطبيعي للعمود الفقري باستحداث كسر طبي في الفقرة القطنية الثالثة وقد استغرقت العملية ( 13 ساعة ) .

وتم استخدام جهاز الملاحة العصبية في تثبيت الفقرات لضمان عدم التأثير على الأعصاب .

وقد تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية بصحة جيدة – ولله الحمد- .