إنهاء معاناة مريضة من ورم حميد في تبوك

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نجح فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال بتبوك في إنهاء معاناة مريضة في العقد الثالث من العمر، باستئصال ورم سرطاني حميد.

وأوضحت صحة تبوك أن المريضة كانت تعاني من آلام بطنية مزمنة وبالكشف الأولي للموجات فوق الصوتية الألترا ساوند تبين وجود كتلة حوضية كيسية بقطر حوالي 17 سم, وقد تقرر إجراء عمل جراحي لاستئصال هذه الكتلة الكيسية بعد استكمال التحاليل الدموية والهرمونية والورمية وإجراء تصوير الرنين المغناطيسي, كما تبين أن المريضة سبق وأن أجرت أربع عمليات فتح بطن كبرى من ضمنها عمليتين قيصريتين سابقتين وعملية استئصال ورم مبيضي كبير, وبعد استكمال جميع التحاليل المخبرية والصور الشعاعية وتحضير المريضة من قبل أطباء التخدير تقرر موعد إجراء العملية التي تم إجراؤها وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بتبوك وخلال الأشهر الأربعة الماضية، قامت بـ 791 عملية وعدد ولادات 1768 منها 1063 ولادة طبيعية و705 ولادات قيصرية, وعدد فحوصات مخبرية بلغ 375312 فحصاً.