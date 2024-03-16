“إيتاء بيشه” توزع 840 سلة رمضانية على مستفيديها

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وزعت جمعية البر بمحافظة بيشة “إيتاء”، 840 سلة غذائية رمضانية على الأسر المستفيدة من خدماتها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ جلوي بن محمد آل كركمان، أن الجمعية أنهت المرحلة الأولى من مشروع السلال الرمضانية لمستفيدي الجمعية من كبار السن و الأرامل والأيتام و المطلقات و أسر السجناء ومحدودي الدخل والمعاقين، وتحتوي السلة الغذائية على المواد الأساسية من الأصناف ذات النوعية الجيدة لمكونات وجبة إفطار صائم وبكميات مناسبة لاحتياج الفرد في هذا الشهر الفضيل، مقدما شكره لجميع من ساهم في حملة السلة الرمضانية لهذا العام، سائلاً الله للجميع الأجر والمثوبة.