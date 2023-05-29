إيرادات السياحة في السعودية تقفز 71 % في عام .. 213.3 مليار ريال

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أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الإيرادات التشغيلية في الأنشطة المميزة للسياحة في السعودية 70.8 في المائة خلال 2021، لتبلغ 213.3 مليار ريال، مقارنة بـ 124.9 مليار ريال خلال 2020.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، تعد هذه أعلى إيرادات تشغيلية للقطاع على الإطلاق، وفق البيانات المتاحة والممتدة منذ 2010.

شكلت إيرادات نشاط الإقامة للزوار 33.2 في المائة (70.9 مليار ريال)، ونشاط تقديم الطعام والشراب 29.9 في المائة (63.8 مليار ريال)، والنقل الجوي للركاب 11.4 في المائة (24.4 مليار ريال) من إجمالي الإيرادات التشغيلية للأنشطة المميزة للسياحة.

ويشهد قطاع السياحة في السعودية نموا متسارعا وغير مسبوق في ظل تعويل رؤية 2030 على القطاع كأحد روافد الدخل المهمة، في إطار تحقيق الهدف الرئيس للرؤية، وهو تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وارتفع عدد المشتغلين بالأنشطة المميزة للسياحة 13 في المائة، ليبلغ نحو 767.8 ألف مشتغل في نهاية 2021، مقابل 679.5 ألف مشتغل بنهاية 2020، حيث مثل المشتغلون في أنشطة تقديم الأطعمة والمشروبات 67.3 في المائة من إجمالي المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة، ونشاط الإقامة للزوار 13.3 في المائة، إذ بلغ عدد المشتغلين فيهما 516.4 ألف و101.9 ألف مشتغل على التوالي.

وشكل المشتغلون السعوديون 26.8 في المائة (206.1 ألف سعودي) من إجمالي المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة خلال العام، حيث شكل السعوديون الذكور 58.1 في المائة (124.8 ألف) من المشتغلين السعوديين، بينما مثل السعوديات 41.9 في المائة (81.2 ألف).

وارتفعت تعويضات المشتغلين في القطاع 23 في المائة خلال 2021، لتبلغ 31.8 مليار ريال مقابل 25.9 مليار ريال في 2020. وجاء نشاط تقديم الطعام والشراب بأكبر حصة من التعويضات بنحو 32 في المائة (35.4 مليار ريال)، ثم نشاط الإقامة والزوار 30 في المائة (33.3 مليار ريال)، ثالثا نشاط النقل الجوي للركاب بحصة 12 في المائة (13.7 مليار ريال).

كما ارتفعت النفقات التشغيلية في القطاع 92 في المائة خلال 2021، لتبلغ 112.2 مليار ريال مقابل 58.4 مليار ريال في 2020. وجاء نشاط الإقامة والزوار بالحصة الأكبر من النفقات التشغيلية بنحو 36 في المائة (11.4 مليار ريال)، ثم نشاط تقديم الطعام والشراب 20 في المائة (6.4 مليار ريال)، ثالثا نشاط النقل البري للركاب بحصة 15 في المائة (4.6 مليار ريال).

وتوضح البيانات الإدارية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والخطوط الجوية العربية السعودية أن معدل الإشغال السنوي للغرف الفندقية قد بلغ 42.1 في المائة، وكان أعلى معدل إشغال شهري في ديسمبر 53.3 في المائة.

وشكل معدل الإشغال السنوي للوحدات السكنية المفروشة خلال 2021 ما نسبته 49.3 في المائة، وكان أعلى معدل إشغال شهري في يونيو 55 في المائة.

وتضم الأنشطة المميزة للسياحة في السعودية: نشاط الإقامة للزوار، نشاط تقديم الطعام والشراب، نقل الركاب بالسكة الحديدية، النقل البري للركاب، النقل المائي للركاب، النقل الجوي للركاب، استئجار وسائل النقل، وكالات السفر، خدمات الحجز، الأنشطة الثقافية، الأنشطة الرياضية والترفيهية، الخدمات الأخرى المميزة للسياحة الخاصة بالبلد، وتجارة التجزئة للسلع المميزة للسياحة الخاصة بالبلد.