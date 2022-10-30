إيران استمرار الانتفاضة الشعبية وهتافات ضد النظام من الجامعة إلى الشارع

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خرج المتظاهرون الإيرانيون إلى الشوارع أمس السبت 29 أكتوبر، ورددوا هتافات مناهضة للنظام الإيراني أثناء مراسم دفن جثامين القتلى في الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، كما نظم الطلاب احتجاجات في الجامعات.

وبالتزامن مع تشكيل سلسلة بشرية أمس السبت، في 80 مدينة حول العالم، أصبحت المدن الإيرانية المختلفة ساحة انتفاضة شعبية عامة ضد نظام الإيراني، وهي الانتفاضة التي دخلت منتصف شهرها الثاني.

وردد المتظاهرون هتافات ضد النظام منها، “الموت للحرس”، و”إذا قتل شخص سيأتي بعده ألف شخص”، “كل هذه السنوات من الجرائم، عار على ولاية الفقيه”.