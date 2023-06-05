إيران تعلن رسميًا فتح مقار بعثاتها الدبلوماسية في المملكة هذا الأسبوع

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين: إن بلاده ستعيد فتح مقار بعثاتها الدبلوماسية في المملكة هذا الأسبوع، بعد شهور من اتفاق طهران والرياض على إنهاء العداء الذي استمر بينهما لسنوات بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.