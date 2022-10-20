إيران في مرمى العقوبات الأوروبية والبريطانية بسبب المسيّرات

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أعلنت لندن، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف ثلاثة جنرالات وشركة لتصنيع السلاح “مسؤولين عن تزويد روسيا طائرات مسيرة انتحارية” لقصف أوكرانيا.

وانضمت المملكة المتحدة إلى دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على طهران في وقت سابق الخميس. وقالت الحكومة البريطانية في بيان “عبر تسليم تلك الطائرات المسيرة، تظهر إيران سعيا حثيثا إلى القتال، مستغلة الهجمات المشينة لروسيا ضد المدنيين الأوكرانيين”.

وأقر الاتحاد الأوروبي، عقوبات ضد إيران بسبب مسيّراتها في أوكرانيا. وأعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد قررت تجميد أصول 3 أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرة.

وذكرت الرئاسة على “تويتر”: “قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول 3 أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرة، وهي على استعداد أيضا لتمديد العقوبات لتشمل أربعة كيانات إيرانية أخرى مدرجة بالفعل على قائمة عقوبات سابقة”.

وستدخل العقوبات حيز التنفيذ اليوم الخميس.

وكان الاتّحاد الأوروبي جدّد مساء الأربعاء التأكيد على أن إيران وراء تزويد روسيا بالمسيّرات التي تستهدف بها المدن الأوكرانية.

وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “لقد جمعنا أدلّتنا الخاصة” والتكتّل يستعد لـ”ردّ واضح وسريع وحازم”.

وأظهرت قائمة اطّلعت عليها وكالة “فرانس برس” أن الاتحاد الأوروبي أعد لفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

والعقوبات تشمل أيضا “شاهد” لصناعات الطيران، وهي شركة مرتبطة بالحرس الثوري.