إيران يتطلع إلى حسم بطاقة التأهل عند مواجهة أمريكا

المناطق_صقر الغامدي

يتطلع منتخب إيران إلى حسم بطاقة التأهل للدور الثاني عندما يتقابل مع الولايات المتحدة يوم الثلاثاء على ستاد الثمامة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم 2022 في قطر.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً، ويلز مع إنكلترا على ستاد أحمد بن علي.

وتتصدر إنكلترا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لإيران، ونقطتين للولايات المتحدة ونقطة لويلز.

واعرب كارلوس كيروش مدرب إيران عن أمله في أن يتمكن فريقه من تقديم مستوى جيد وتحقيق إنجاز تاريخي عبر عبر بلوغ الأدوار الإقصائية.

وقال المدرب: هذه كأس العالم، ولايمكن توقع نتيجة أي مباراة، كل شيء يتحقق من خلال الإلهام وتنظيم اللاعبين في الملعب، ونحن لدينا إيمان كبير في قدرتنا على تقديم مستوى جيد لا يمكن أن يتحقق شيء إذا لم تلعب كرة قدم

جيدة.

وأضاف: كرة القدم الجيدة تبدأ من خلال صناعة الفرص لتحقيق الفوز.