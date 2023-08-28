إيطاليا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة و44 وفاة بفيروس كورونا خلال أسبوع

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قالت مصادر صحية إيطالية، إنه تم تسجيل 11606 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد ،في الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 أغسطس الجاري ، وهو ضعف العدد تقريبًا مقارنة بالأسبوع السابق.

ووفقاً لنشرة الدفاع المدني الأسبوعية التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة الإيطالية وأذاعتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، فإنه من المؤكد أن الوفيات آخذة في التناقص، إذ بلغت 44 حالة وفاة مقابل 56 في الأسبوع السابق.

وأشارت النشرة الصحية إلى ارتفاع عدد تحاليل الكشف التي تم إجراؤها، والتي بلغت 126,215، مقابل 91,402 مسحة في الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 أغسطس، وبموجب ذلك ارتفعت نسبة الحالات الإيجابية من ناحية العدوى بالوباء من 6.5% إلى 9.2%”.