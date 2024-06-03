إيطاليا تفقد سكالفيني في «يورو 2024»

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أعلن المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، الإثنين، إصابة جورجو سكالفيني، المدافع، وغيابه رسميًا عن بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.

وأصيب سكالفيني في ركبته اليسرى قبل صافرة نهاية المباراة الأخيرة من الدوري الإيطالي والمؤجّلة من الجولة الـ 29 لفريقه أتالانتا التي خسرها على أرضه أمام فيورنتينا 2-3 الأحد.

وعاد المدافع البالغ 20 عامًا إلى غرفة تبديل الملابس وهو يعرج، قبل أن يوضح ناديه، في بيان، أن الفحوص التي أُجريت له بعد المباراة كشفت عن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.



وارتدى سكالفيني، الذي لعب دورًا بارزًا في تألق أتالانتا خلال الموسم المنتهي أخيرًا وتوج معه بلقب الدوري الأوروبي، قميص منتخب بلاده خلال 8 مباريات دولية، منها 4 في التصفيات المؤهلة إلى أوروبا 2024 في ألمانيا.