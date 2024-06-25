إيطاليا تنتزع بطاقة التأهل بتعادل مثير أمام كرواتيا

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سجل ماتيا زاكايني هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود إيطاليا للتعادل 1-1 مع كرواتيا لتبلغ بلاده دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الاثنين.

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى أربع نقاط في المركز ثاني خلف إسبانيا متصدرة المجموعة الثانية ليتأهلا سويا لمرحلة خروج المغلوب، بينما تجمد رصيد كرواتيا عند نقطتين.

وأحرز البديل زاكايني هدفا بتسديدة متقنة في الزاوية العليا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ليتعادل فريق المدرب لوتشيانو سباليتي.

وكان لوكا مودريتش قد منح التقدم لكرواتيا في الدقيقة 55 بعدما تابع كرة مرتدة وسجل في شباك جيانلويجي دوناروما بعد لحظات من تصدى حارس إيطاليا لركلة جزاء من لاعب ريال مدريد المخضرم.