إيقاف رجل أعمال أوكراني بفرنسا لاتهامه باختلاس 113 مليون دولار

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ألقت الجهات الأمنية بمنطقة شامبيري الفرنسية القبض على رجل أعمال أوكراني مُدرج على قائمة المطلوبين في كييف، وذلك بعد اتهامه باختلاس 113 مليون دولار من بنك التمويل والائتمان الذي كان يملكه قبل إعلان إفلاسه عام 2015.

وأوقف الأمن الفرنسي رجل الأعمال قسطنطين زيفاغو البالغ من العمر 48 عاماً، في منتجع كورشوفيل بجنوب البلاد، بناءً على طلب من المدعي العام الأوكراني بتسليمه لاستيلائه على ممتلكات بنك تجاري وغسل أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

من جهته، قال المدعي العام لمنطقة شامبيري إن قسطنطين زيفاغو وُضع في الحجز في انتظار تسليمه، وإن أمام المحكمة 10 أيام للرد على طلب التسليم الأوكراني، الأمر الذي لاقى ترحيباً من أوكرانيا.