إيلون ماسك: بايدن كبير في السن لولاية ثانية

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قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في حديث لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الرئيس جو بايدن كبير في السن لولاية ثانية.

وأضاف: “لست مضطرا لأن تكون بعيدا جدا عن متوسط ​​عمر السكان، حيث سيكون من الصعب جدا البقاء على اتصال وربما يكون اختلاف جيل واحد عن متوسط ​​العمر جيدا، لكن عندما يكون لديك بالفعل أحفاد، لا أعرف كيف يمكنك البقاء على اتصال مع الناس؟ “.

وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لخوض الانتخابات المقبلة التي ستجرى في عام 2024.

وقالت ميجان مكاردل، كاتبة في واشنطن بوست، إن التغيير في حظوظ بايدن على مدى السنوات العشر الماضية ملحوظ للغاية، وسلوكه أمام الجمهور يلقي بظلال من الشك على إمكانية إعادة انتخابه.

وفي وقت سابق، حاول بايدن، خلال مؤتمر في واشنطن، العثور على عضو مجلس النواب الأمريكي، جاكي فالورسكي، الذي توفي في حادث في أغسطس 2022.