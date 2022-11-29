إيلون ماسك قد يخسر مكان “تويتر” في هذا المتجر

وقال ماسك إن صناع “آيفون”، قد توقفوا عن الإعلان على منصة “تويتر”، مما دفعه للتساؤل عما إذا كانت المجموعة التكنولوجية تكره حرية التعبير.

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت “آبل”، تهدد وجود “تويتر”، في متجر التطبيقات، أجاب ماسك بـ “نعم”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام فيل سشيللير، المسؤول عن متجر “آبل”، بحذف حساب “تويتر” الخاص به في خطوة أثارت على الفور تكهنات بأن علاقة ماسك التجارية مع “آبل” أصبحت متوترة.