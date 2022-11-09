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إيلون ماسك يبيع ملايين الأسهم في تسلا مقابل 4 مليارات دولار

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 نوفمبر 2022 - 8:25 صباحًا

استغنى إيلون ماسك رئيس شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية عن ملايين الأسهم في شركة “تسلا” مقابل 4 مليارات دولارات، وفق هيئة البورصات الأمريكية.

جاء القرار بعد أكثر من أسبوع من استحواذه على “تويتر” بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

ماسك يبيع 19.5 مليون سهم في تسلا مقابل 3.95 مليار دولار

وكشفت وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ماسك الذي مول عبر “تسلا” جزءًا كبيرًا من صفقة “تويتر”، قد باع 19.5 مليون من أسهم الشركة بنحو 3.95 مليار دولار.

ووافق ماسك قبل أسابيع على العودة لإتمام الصفقة قبل موعد بدء النظر بالقضية بينه وبين مجلس إدارة تويتر.

وقال ماسك إن المنصة الشهيرة بحاجة للكثير من التعديلات، بينها الخطة التي اقترحها لإلغاء عدد كبير من الوظائف.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 نوفمبر 2022 - 8:25 صباحًا
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