إيلون ماسك يحدد موعد اختيار رئيس جديد لتويتر

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أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الأربعاء، أنه عند الاقتراب من أواخر 2023 سيكون “الوقت مناسبًا” لإيجاد شخص آخر لإدارة تويتر.

كان “ماسك”، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك موقع تويتر، يتحدث عن بُعد في القمة العالمية للحكومات بدبي.

وخلال كلمته، شدد “ماسك” على ضرورة تعزيز آليات الرقابة على الذكاء الاصطناعي.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة “ماسك”:

– يجب تطوير التفكير النقدي لدى التلاميذ.

– أقترح تخفيض عدد سنوات التعليم من 12 إلى 10.

– يجب مراقبة استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.