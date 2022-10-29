إيلون ماسك يدفع أكثر من 160 مليون دولار لـ3 موظفين فصلهم من “تويتر”

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سيحصل 3 موظفين على تعويضات من الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بنحو 104 ملايين دولار كتعويضات نهاية خدمة عن عملهم في شركة تويتر “تويتر إنك”.

وذكرت وكالة بلومبيرغ، أن الموظفين الثلاثة سيحصلون أيضاً على أكثر من 56 مليون دولار قيمة أسهم حصلوا عليها كمكافآت أثناء عملهم.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الملايين، ستوزع كالتالي: ستحصل رئيسة السياسة القانونية والثقة والأمن، فيجايا غادي (47 عامًا)، على تعويض قدره 17 مليون دولار، فيما تصل حصة المدير المالي الأمريكي، نيد سيغال (61 عاما)، إلى 37 مليونا.

أما الرئيس التنفيذي، باراغ أغراوال (38 سنة) وتولى منصبه بالشركة منذ أقل من عام، فتعويضه 50 مليون دولار.

وكان ماسك اشترى أيضا ما يملكه الثلاثة من أسهم كمكافآت، بسعر 54.20 دولار للسهم، حيث تملك فيجايا غادي 642 ألف سهم، قيمتها 38 مليونا و800 ألف دولار، ويملك نيد سيغال 406 آلاف سهم، ثمنها 22 مليونا. أما باراغ أغراوال فيملك 155 ألف سهم قيمتها 8 ملايين و400 ألف.