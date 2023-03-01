إيلون ماسك يعتزم إنشاء تطبيق جديد لمنافسة “تشات جي.بي.تي”

المناطق_متابعات

يعتزم تأسيس مختبر أبحاث جديد لتطوير بديل لــ”تشات جي.بي.تي” الذي طورته شركة “أوبن إيه.آي”.

وتواصل مالك منصة تويتر مع باحثين في الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة، من بينهم إيجور بابوشكين الذي كان يعمل في “ألفابت” بهذا الشأن، بحسب موقع “ذي إنفورميشن”.

وتحرك ماسك لمنافسة “تشات جي.بي.تي” بعد النجاح الكبير الذي حققه في صياغة الكتابة بمختلف أنواعها، بما فيها الشعر والنصوص البرمجية، خاصة أنه حظي باهتمام واسع النطاق في وادي السيليكون.

وكان ماسك شارك في تأسيس “أوبن إيه.آي” مع المستثمر في وادي السيليكون سام ألتمان عام 2015 باعتبارها شركة ناشئة غير هادفة للربح، ثم ترك مجلس إدارتها عام 2018.