إيلون ماسك يعلن الحرب على “أبل”

اتهم مالك منصة تويتر إيلون ماسك؛ من خلال سلسلة تغريدات شركة أبل بالرقابة والممارسات الاحتكارية، زاعماً أن الشركة “توقفت في الغالب” عن الإعلان على تويتر، وتساءل عمّا إذا كانت شركة أبل ورئيسها التنفيذي تيم كوك “يكرهون حرية التعبير في أمريكا”.