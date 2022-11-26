إيلون ماسك يكشف اسم المرشح الذي سيدعمه في انتخابات الرئاسة 2024

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كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن اسم المرشح الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، المقرر إقامتها في عام 2024.

وأوضح «ماسك» أنه سيدعم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، إذا ما قرر ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024.

وكتب الملياردير الأمريكي على «تويتر»: «تفضيلي لرئاسة عام 2024 هو شخص عاقل وسطي، كنت آمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لإدارة بايدن، لكني أشعر بخيبة أمل حتى الآن».

وعندما سئل عما إذا كان سيدعم حاكم فلوريدا في 2024، أجاب مالك شركة «تويتر» في تغريدة: «نعم»، مضيفاً: «للتذكير، كنت مؤيدا بقوة لرئاسة أوباما وبايدن، وصوتت على مضض لبايدن على ترامب».

وفي يونيو الماضي، قال «ماسك» إنه يميل لدعم «ديسانتيس» لمنصب الرئيس في 2024، معتبراً إياه سيهزم «بايدن» بسهولة في الانتخابات.

وفاز «ديسانتيس» في وقت سابق من هذا الشهر على منافسه الديموقراطي تشارلي كريست بنحو 20 نقطة مئوية، ليعاد انتخابه حاكما لفلوريدا عن الحزب الجمهوري.

ويعتبر «ديسانتيس» منافس محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب، كمرشح للحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، بعدما أعلن الأخير ترشحه للانتخابات مرة أخرى، قبل أقل من أسبوعين.