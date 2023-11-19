إيلون ماسك يهدد بمقاضاة منظمة تراقب وسائل الإعلام

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هدد رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك برفع دعوى قضائية ضد منظمة “Media Matters for America”، التي تقوم برصد وسائل الإعلام، وغيرها من الأفراد الذين شنوا هجوماً على منصته للتواصل الاجتماعي (X)، وذلك بعد تحرك عدد من الشركات الأمريكية الكبرى لإيقاف إعلاناتها على الموقع نتيجة ظهورها بجوار محتوى يعتبر معادياً للسامية.

وتحول التركيز خلال الأسبوع الماضي نحو إيلون ماسك ومنصته بسبب ما وصفه البعض بـ”محتوى معاد للسامية” انتشر على المنصة.

وأعلنت “Media Matters for America” الأسبوع الماضي أنها اكتشفت إعلانات لشركتي IBM وأبل وغيرهما تم وضعها جنباً إلى جنب مع محتوى يروِّج لأفكار أدولف هتلر والحزب النازي.

وأعرب ماسك عن دعمه لمنشور على منصة X يزعم أن أفراداً من المجتمع اليهودي يشجعون على الكراهية ضد البيض، مما أثار انتقادات حادة من البيت الأبيض وجهات أخرى.

وكتب ماسك في منشور على منصته: “في اللحظة التي تفتح فيها أبواب المحكمة يوم الإثنين، ستقوم (X CORP) برفع دعوى قضائية ضد (Media Matters) وجميع الأشخاص الذين شاركوا في هذا الهجوم الاحتيالي على شركتنا”.

وعلَّقت عدة شركات إعلاناتها في اليومين الماضيين، منها IBM وديزني و”وارنر براذرز ديسكفري” و”كومكاست” و”لايونز جيت إنترتينمنت” و”باراماونت جلوبال”. ووفقًا لموقع “أكسيوس” الإخباري، ستتبع أبل، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، خطى تلك الشركات.

وفي بيان نشره ماسك، قال: “قدمت منظمة Media Matters for America… قصة ملتوية تماماً للتجربة الحقيقية على منصة (X)، في محاولة أخرى لتقويض حرية التعبير وتضليل المعلنين”.

واتهم ماسك المنظمة بإنشاء حساب بديل بهدف “تضليل المعلنين” بشأن منشوراتهم.

وصرَّحت Media Matters يوم السبت بأن ماسك هو “متنمر” يهدد برفع “دعاوى قضائية لا أساس لها”.

وانتقد البيت الأبيض يوم الجمعة تأييد ماسك لما وصفه بنظرية المؤامرة “البشعة”، متهمًا الملياردير الأمريكي بـ”ترويج للكراهية والعنصرية والمعادية للسامية” بطريقة تتعارض مع القيم الأساسية للأمريكيين.