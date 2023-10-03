إيلون ماسك يواجه دعاوى قضائية.. والتهمة “الاحتيال”

أمر قاض أميركي إيلون ماسك بمواجهة معظم الدعاوى القضائية، التي تزعم أنه احتال على مساهمين سابقين في “تويتر” العام الماضي، وذلك بالانتظار لفترة طويلة قبل الكشف عن أنه استثمر في شركة التواصل الاجتماعي، التي اشتراها لاحقا وغير اسمها إلى “إكس”.