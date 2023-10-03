إيلون ماسك يواجه دعاوى قضائية.. والتهمة “الاحتيال”

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أمر قاض أميركي إيلون ماسك بمواجهة معظم الدعاوى القضائية، التي تزعم أنه احتال على مساهمين سابقين في “تويتر” العام الماضي، وذلك بالانتظار لفترة طويلة قبل الكشف عن أنه استثمر في شركة التواصل الاجتماعي، التي اشتراها لاحقا وغير اسمها إلى “إكس”.
ماذا حدث؟
- قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أندرو كارتر في نص قرار أعلن الإثنين، إن المساهمين الذين رفعوا الدعوى القضائية الجماعية المقترحة قد يحاولون إثبات أن ماسك كان يعتزم الاحتيال عليهم من خلال الانتظار 11 يوما بعد موعد نهائي حددته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، لإعلان أنه أشترى 5 بالمئة من أسهم “تويتر”.
- رفض القاضي في مانهاتن أيضا دعوى تداول بناء على معلومات سرية ضد ماسك، أغنى رجل في العالم.
- لم يرد محامو ماسك على طلبات للتعليق، الثلاثاء.
- قال مساهمون، بقيادة صندوق تقاعد العاملين في فرق الإطفاء بولاية أوكلاهوما، إن ماسك وفر ما يزيد على 200 مليون دولار من خلال زيادة حجم حصته في “تويتر”، والتحدث سرا مع مسؤولين تنفيذيين فيها بشأن خططه، قبل الإعلان أخيرا عن حصة 9.2 بالمئة في أبريل 2022.
- أضافوا أنهم باعوا أسهما في “تويتر” بأسعار منخفضة غير حقيقية، لأن ماسك فعل ما كان يفعله سرا.