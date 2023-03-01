“إيلي ليلي” عملاق إنتاج الإنسولين تخفض سعره بنسبة 70%

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أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة إيلي ليلي تخفيضها سعر أنواع الإنسولين الأكثر شيوعاً التي تنتجها بنسبة 70% بعد سنوات من بيعها بأسعار مرتفعة.

وأكدت الشركة، في بيان اليوم (الأربعاء)، أنها اتخذت هذه الإجراءات لتسهيل الحصول على الإنسولين الذي تنتجه ومساعدة الأمريكيين الذين قد يجدون صعوبة في التعامل مع نظام رعاية صحية معقد.

وأشارت إلى أنها ستخفض سعر الإنسولين الذي لا يحمل علامة تجارية إلى 25 دولاراً للقارورة بدءاً من مايو المقبل، مع تخفيض سعر هومالوغ بنسبة 70% اعتباراً من الربع الرابع لهذا العام.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ريكس، أن نظام الرعاية الصحية الحالي لا يوفر الإنسولين بأسعار معقولة للجميع؛ وهو ما دفعهم إلى تخفيض السعر.