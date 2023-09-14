إيمينالو : قصة صلاح مع الاتحاد “انتهت”

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قال مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، النيجيري مايكل إيمينالو، إن قصة محمد صلاح والاتحاد انتهت، مؤكدًا على احترام اللاعبين وعقودهم مع أنديتهم.

وتحدث إيمينالو في تصريحات لبرنامج “في المرمي” إن إقناع اللاعبين بالمجيء إلى السعودية جاء برسالة أن المسابقة ستكون من الأفضل في العالم.

وتعليقًا على حديث الصحف العالمية عن صفقات دوري روشن، قال: “من الرائع أن الصحافة الأوروبية تتحدث عن الدوري السعودي فهو دليل على أنه متابع بشكل كبير، ونحن راضون جدا بما وصلنا إليه ونأمل أن تستمر لفترة طويلة، ورؤيتنا ستساعد كرة القدم في السعودية وتطوير المواهب ووصوله إلى المنتخب الأول”.

وعلق إيمينالو على خطته مع فريقه في الفترة المقبلة، قائلاً: “خطة الدوري السعودي موضوعة بطريقة دقيقة جدا وهي ليست من قبلي فقط، والخطوة القادمة ستكون لمراجعة ما حدث في سوق الانتقالات الماضية بين جيد وسيئ والتفكير بعدها في الفترة القادمة”.

وأشار مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى أنه لم يواجه أي متاعب مع أي من رؤساء الأندية السعودية، قائلاً: “أعتقد أنهم جميعهم يحبونني”.