ابتداءً من اليوم العمل بتوقيت الدوام الصيفي بمدارس ينبع

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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ينبع مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس المحافظة التابعة للإدارة في القطاعات الحكومية والأهلية ابتداءً من اليوم, حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين عند الساعة عند الساعة 7:15 صباحاً وبداية الحصة الأولى 7:30 صباحاً , فيما يكون الاصطفاف الصباحي في مدارس البنات عند الساعة 7:00 صباحاً , وبداية الحصة الأولى 7:15 صباحًا.

وأوضح مدير تعليم ينبع سليم العطوي, أن تقديم توقيت الدوام الصيفي يأتي من منطلق تقديم الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات والحرص على سلامتهم, داعياً أولياء الأمور على تعزيز قيمة الانضباط المدرسي لدى أبنائهم الطلبة.