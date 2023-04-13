ابتعث طالبا للإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية.. إبراهيم المهنا يكشف السؤال الذي كان نقطة تحول في مسيرته (فيديو)

روى الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير الطاقة أهم محطات حياته والصعوبات التي واجهها.

وقال المهنا، خلال ظهوره في برنامج اللقاء من الصفر المذاع على قناة إم بي سي”: “توفي والدي وأنا بعمر الخمس سنوات وغير أخي مسار دراسته من الدراسة بالمرحلة المتوسطة في الرياض، إلى معهد المعلمين ليهتم بنا ماديا”.

وأضاف: “دخلت المدرسة بعمر ست سنوات وقبل الذهاب إلى المدرسة كنا حفاة، و دخلت المرحلة الابتدائية وكانت الكتب تأينها مصر والشامل، وشقيقي كان مدير المدرسة التي كنت أدرس بها، ثم بدأت الدراسة في قسم الإعلام بالجامعة حتى انهيتها وحصلت على وظيفة معيد”.

وأكمل: “ظللت بتلك الوظيفة عاما ثم ابتعثت لدراسة الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحــدة وأردت توسيع مداركي هناك بتعدد تخصصاتي وكنت أدرس بعض المواد في مجال السياسة، كما ووثقت علاقتي بمدرس المادة، والذي علمني أهمية نيويورك في فهم الولايات المتحدة.”.

وواصل: “تخصصت في الإعلام الدولي والدراسات الدولية والاقتصاد السـياسي والقانون الــدولي والمنظمات الدولية، ثم عدت من الولايات المتحدة وبدأت التدريس في الجامعة وبدأت نشر مقالاتي بالصحف العربية”.

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