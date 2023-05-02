ابتكار أول علاج لمرض تليف القلب

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ابتكرت طالبة الدكتوراه في علم المناعة بجامعة ETH في زيوريخ “أنجيلا مادورجا” أول علاج لمرض تليف القلب.

وطورت مادورجا علاجاً قائماً على استخدام نوع من الخلايا المناعية الطبيعية القاتلة للخلايا السرطانية CAR/ NK لعلاج تليف القلب، عبر استهداف الخلايا المتليفة التي تنشط المرض، وأثبت العلاج فعاليته في المختبر بعد استخدام جرعة واحدة.

ومنحت الطالبة جائزة إيزابيل موزي لهذا العام، وهي الجائزة التي تمنح في سويسرا كل عامين للنساء رائدات الأعمال المبتكرات في مجال العلوم والتكنولوجيا، نظير ابتكارها.

يذكر أن تليف القلب يصيب الشخص نتيجة تطور للإصابة بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.