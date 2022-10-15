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ابتكار اختبار سريع للأمراض الوراثية

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 أكتوبر 2022 - 2:28 صباحًا

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بتكر العلماء البريطانيون في مصلحة الصحة الوطنية اختباراً سريعاً يسمح باكتشاف الأمراض الوراثية المختلفة في فترة وجيزة من الزمن، وفق ما أفادت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية.

وقالت المدير التنفيذي لخدمة الصحة الوطنية، أماندا بريتشارد، إن هذا الابتكار هو حدث ثوري بالنسبة لنظام رعاية الصحة البريطاني وطب الجينوم، إذ إن الاختبار الجديد سيساعد في التشخيص السريع للمرض لدى الأطفال المصابين بأمراض خطيرة وإنقاذ حياتهم.

وأوضحت أن الاختبار الذي طوره الأخصائيون البريطانيون يحلل 22000 جين في جينوم الإنسان لتكون النتائج جاهزة بعد يومين.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 أكتوبر 2022 - 2:28 صباحًا
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Waleed

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