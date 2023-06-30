ابتكار دواء جديد لعلاج السمنة

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أظهرت دراسة حديثة استهدفت ابتكار بديل فعال عن الإبر الشائع استخدامها لعلاج السمنة المفرطة، أن الجرعات العالية من حبوب Wegovy قد تساعد في فقدان الوزن بمعدل 6- 9 كيلوغرامات.

وتعمل الجرعات العالية من هذا الدواء وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”، على خفض نسبة السكر في الدم بشكل كبير، وهو ما يساعد مرضى السمنة المفرطة على حرق الدهون، خصوصاً المصابين منهم بمرض السكري.

واستغرقت هذه الدراسة 16 شهراً، وشارك فيها أكثر من 1600 مصاب بالسكري من الدرجة الثانية مع السمنة المفرطة، حيث خسر المشاركون 15% من وزنهم خلال فترة الدراسة، كما تعتزم شركة “نوفو نورديسك” للأدوية نيل الموافقة على طرح العقار في الأسواق قريباً.