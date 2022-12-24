ابتكار طريقة لإنتاج خلايا العين بطابعة ثلاثية الأبعاد

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ابتكر فريق من الباحثين بالمعهد الوطني الأمريكي للعيون، تقنية حديثة لإنتاج خلايا الحاجز الدموي الخارجي لشبكية العين باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، حيث تفيد هذه التقنية في علاج حالات الضمور البقعي وأمراض الشبكية التنكسية.

وتمكّن الباحثون، وفقاً لمجلة “Nature Methods” العلمية، من دمج 3 أنواع من الخلايا المشيمية غير الناضجة في مادة “هيدروجيل” الهلامية، والتي تدخل في تكوين الشعيرات الدموية والأنسجة، حيث بدأت الخلايا بعد أيام قليلة من طباعة المادة في النضج مكونةً شبكة شعرية كثيفة.

ونجح الباحثون بعد 9 أيام من عملية الطباعة في زراعة الخلايا الصبغية للشبكية على الجانب الآخر من الشريحة، حتى وصلت الأنسجة إلى مرحلة النضج الكامل، وبذلك تطابقت الأنسجة المطبوعة مع حاجز الدم الخارجي الأصلي في شبكية العين.