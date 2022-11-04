ابتكار لقاح مضاد لمعظم سلالات الإنفلونزا

ابتكر فريق علمي لقاحاً مضادّاً لمعظم سلالات فيروس الإنفلونزا، حيث حققت التجارب التي طُبقت على الفئران نجاحاً كبيراً.

واستخدم الباحثون عدة أنواع من الشفرات الوراثية لابتكار اللقاح مما أسهم في تحفيز إنتاج بروتينات معينة، بحسب مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم في أمريكا.

وتم اختبار اللقاح على 20 فأراً لم تُصَبْ سابقاً بالإنفلونزا، تم حقن جزء منها بنوعين من الرنا المرسال، والجزء الآخر بأربعة أنواع منه، بينما أظهرت نتائج التحليل أن جميع الفئران أنتجت أجساماً مضادة بمستويات مختلفة، فيما كانت التي حُقنت بأربعة أنواع من الرنا المرسال محمية أكثر.

وأكدت النتائج أيضاً أن بعض التركيبات تؤدي إلى نمو الخلايا التائية القاتلة، التي تساهم بشكل كبير في مكافحة الإنفلونزا عند الفئران والبشر.

وكان الباحثون قد ابتكروا لقاحين مضادين لكورونا باستخدام تقنية الرنا المسال، من خلال إدخال أجزاء من الشفرة الجينية للفيروس والتي تمكن الجهاز المناعي من إنتاج أجسام مضادة تدمر العامل المسبب للمرض إذا دخل الجسم.