ابنة بيليه تُثير الجدل حول التطورات الأخيرة لصحة والدها

كانت صحة بيليه في تدهور مستمر منذ دخوله مركز ألبرت أينشتاين الطبي في ساو باولو في أواخر نوفمبر، حيث شاركت ابنته، كيلي ناسيمنتو، صورة مؤثرة لها ولأسطورة كرة القدم في المستشفى يوم الجمعة.

وعلى الرغم من التقارير المتعددة التي تفيد بأن بيليه، يقترب من خسارة معركته ضد سرطان القولون، يبدو أن ناسيمنتو لا تزال تعتقد أن والدها سيتعافى، حيث تقول عائلة بيليه إنهم “سئموا تلقي التعازي”.

وكتبت ناسيمنتو: “ما زلنا هنا، في الكفاح والإيمان، ليلة أخرى معًا”، وفي الصورة، يمكن رؤية ناسيمنتو وهي تعانق والدها الذي لا يزال يقاتل من أجل حياته، حيث ورد أن حالة بيليه ساءت ولم تعد تستجيب للعلاج.

ويتلقى بيليه الرعاية التلطيفية فقط لمساعدته على التنفس وتخفيف الألم، فيما كانت تعليقات بيليه الأخيرة على إنستغرام لتهنئة ليونيل ميسي والأرجنتين بفوزهما بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وكانت ابنته قد أكدت سابقًا أن بيليه سيقضي موسم العطلات في المستشفى جنبًا إلى جنب مع أسرته، وشكرت ناسيمنتو مؤخرًا المعجبين على دعمهم المستمر وعاطفتهم تجاه بيليه،: “نحن، كعادتنا، ممتنون لكل المودة التي تنقلها إلينا هنا في البرازيل وفي جميع أنحاء العالم”.

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